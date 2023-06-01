Лионель Месси все же покинет «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси уйдет из «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Об этом сообщил тренер французского клуба Кристоф Гальтье, передает L’Equipe.
Последний матч в составе «ПСЖ» футболист проведет 3 июня. «У меня была привилегия тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против „Клермона“ будет последним для Лео на „Парк-де-Пренс“», — сказал Гальте.
В начале мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Месси решил не продлевать контракт с командой. По словам Романо, игрок недоволен вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов и нестабильным развитием клуба. После появления слухов об уходе фанаты «ПСЖ» устроили митинг.
В испанской телевизионной программе El Chiringuito сообщали, что Месси согласился на переход в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 660 млн долларов в год. Источник агентства AFP назвал переход аргентинца в саудовский клуб решенным вопросом.
Аргентинский нападающий играл за «ПСЖ» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. 27 мая «ПСЖ» досрочно победил в чемпионате Франции.