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Лионель Месси все же покинет «ПСЖ»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:37

Аргентинский нападающий Лионель Месси уйдет из «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Об этом сообщил тренер французского клуба Кристоф Гальтье, передает L’Equipe.

Последний матч в составе «ПСЖ» футболист проведет 3 июня. «У меня была привилегия тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против „Клермона“ будет последним для Лео на „Парк-де-Пренс“», — сказал Гальте.

В начале мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Месси решил не продлевать контракт с командой. По словам Романо, игрок недоволен вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов и нестабильным развитием клуба. После появления слухов об уходе фанаты «ПСЖ» устроили митинг.

В испанской телевизионной программе El Chiringuito сообщали, что Месси согласился на переход в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за 660 млн долларов в год. Источник агентства AFP назвал переход аргентинца в саудовский клуб решенным вопросом.

По информации ESPN, Месси может перейти в «Интер Майами» с последующей арендой в «Барселону».

Аргентинский нападающий играл за «ПСЖ» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. 27 мая «ПСЖ» досрочно победил в чемпионате Франции.

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Лионель МессиФабрицио РоманоКристоф Гальтье
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