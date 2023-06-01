Лионель Месси все же покинет «ПСЖ»

Аргентинский нападающий играл за «ПСЖ» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. 27 мая «ПСЖ» досрочно победил в чемпионате Франции.