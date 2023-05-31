Церемония награждения BAFTA пройдет в середине февраля 2024 года

В этом году премию за достижения в области телемастерства вручили режиссерам трансляции похорон королевы Великобритании Елизаветы II. В основных категориях победили «Заговор сестер Гарви» (лучший драматический сериал), «Девчонки из Дерри» (лучшая комедия) и «Инфлюэнсеры» (лучший мини-сериал). Лучшей актрисой стала Кейт Уинслет («Я — Рут»), а актером — Бен Уишоу («Будет больно»).