Церемония награждения BAFTA пройдет в середине февраля 2024 года

Британская академия кино и телевизионных искусств на официальном сайте объявила дату следующего вручения своей кинопремии. 75-я церемония награждения премией BAFTA пройдет 18 февраля 2024 года.
Еще немного важных дат:
- 12 июля — публикация критериев отбора и правил конкурса
- 5 января — публикация лонг-листов премии
- 18 января — объявление финальных номинантов на премию BAFTA
В этом году премию за достижения в области телемастерства вручили режиссерам трансляции похорон королевы Великобритании Елизаветы II. В основных категориях победили «Заговор сестер Гарви» (лучший драматический сериал), «Девчонки из Дерри» (лучшая комедия) и «Инфлюэнсеры» (лучший мини-сериал). Лучшей актрисой стала Кейт Уинслет («Я — Рут»), а актером — Бен Уишоу («Будет больно»).
Как отмечается в сообщении BAFTA, в 2023 году кинопремию в прямом эфире на Би-би-си смотрели 3,8 млн зрителей. Это самые высокие рейтинги шоу с 2019 года.