Режиссеры трансляции похорон Елизаветы II получили премию BAFTA

Команда режиссеров получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards) за трансляцию похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте премии.
В группу режиссеров вошли Питер Бриджес, Мэтью Чарльз, Конрад Флетчер, Джулиан Гоф, Энди Джеймс и Энди Пейн. Они получили награды в двух номинациях: за реалистичный звук и за режиссерскую работу с использованием нескольких камер.
За трансляцией похорон Елизаветы II следили почти 38 млн жителей королевства. Мировой охват его аудитории оценивается в 4 млрд человек.
Также BAFTA получили специалисты, работавшие над сериалом «Дом дракона» (лучший грим, звук и спецэффекты) и над драмой «Будет больно» (подбор актеров, монтаж и сценарий).
По традиции оглашение победителей BAFTA разделено на две церемонии. Премия за достижения в области телемастерства присуждались 23 апреля, а 14 мая станут известны обладатели в основных категориях BAFTA.