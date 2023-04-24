Реклама
Новости

Режиссеры трансляции похорон Елизаветы II получили премию BAFTA

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:52

Команда режиссеров получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств в области телевидения (BAFTA TV Craft Awards) за трансляцию похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщается на сайте премии.

В группу режиссеров вошли Питер Бриджес, Мэтью Чарльз, Конрад Флетчер, Джулиан Гоф, Энди Джеймс и Энди Пейн. Они получили награды в двух номинациях: за реалистичный звук и за режиссерскую работу с использованием нескольких камер.

За трансляцией похорон Елизаветы II следили почти 38 млн жителей королевства. Мировой охват его аудитории оценивается в 4 млрд человек.

Также BAFTA получили специалисты, работавшие над сериалом «Дом дракона» (лучший грим, звук и спецэффекты) и над драмой «Будет больно» (подбор актеров, монтаж и сценарий).

По традиции оглашение победителей BAFTA разделено на две церемонии. Премия за достижения в области телемастерства присуждались 23 апреля, а 14 мая станут известны обладатели в основных категориях BAFTA.

расскажите друзьям
люди
Елизавета II
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»