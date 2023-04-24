Режиссеры трансляции похорон Елизаветы II получили премию BAFTA

В группу режиссеров вошли Питер Бриджес, Мэтью Чарльз, Конрад Флетчер, Джулиан Гоф, Энди Джеймс и Энди Пейн. Они получили награды в двух номинациях: за реалистичный звук и за режиссерскую работу с использованием нескольких камер.