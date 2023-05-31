Nintendo закрыл доступ к российскому сайту и свернул деятельность местного подразделения

Японский разработчик видеоигр и консолей Nintendo заблокировал доступ к российской версии официального сайта. При попытке зайти на домен Nintendo.ru пользователей автоматически перекидывает на страницу Nintendo-europe.com.
Кроме того, появляется уведомление компании от 31 мая о причинах блокировки сайта. Nintendo поясняет, что принял решение свернуть деятельность российского отделения, учитывая «экономические прогнозы».
Поскольку Nintendo продолжает выполнять уже существующие обязательства перед клиентами, российская версия Nintendo eShop продолжит работать, но в ограниченном режиме. Можно будет повторно скачать ранее приобретенные игры, а вот новые купить не получится.
Кроме того, нельзя создать новую учетную запись с указанием России в настройках в качестве региона проживания. Данные кредитных карт и учетных записей PayPal разработчик удалил из соображений безопасности.
Nintendo напоминает, что приостановил отгрузку товаров в Россию в начале 2022 года. Тогда же онлайн-магазин приложений Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание из‑за прекращения обработки транзакций в рублях платежными сервисами.
В мае Nintendo сообщал, что минимальное присутствие компании в России сохранится до 2025 года. Помимо обязательств, связанных с приобретенным контентом, компания также вынуждена обрабатывать запросы по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров.