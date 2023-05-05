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Nintendo сохранит минимальное присутствие в России до конца 2025 года

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:45

Японский разработчик консолей Nintendo планирует минимизировать свое присутствие в России до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовую отчетность российского юрлица компании.

Такой режим деятельности связан в том числе c наличием у компании обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров.

Подготовку к минимизированному присутствию российское юрлицо Nintendo (ООО «Нинтендо ру») планирует провести до конца первого полугодия 2023 года. Переход в такой режим означает сокращение штата, расторжение договоров с поставщиками и покупателями, а также исполнение обязательств.

В марте 2022 года Nintendo приостановила поставки игровых консолей и программного обеспечения в Россию. Такое решение было принято из‑за нарушения цепочек поставок и проблем с оплатой из‑за санкций, которые были наложены на РФ после начала спецоперации на территории Украины.

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