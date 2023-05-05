Nintendo сохранит минимальное присутствие в России до конца 2025 года

В марте 2022 года Nintendo приостановила поставки игровых консолей и программного обеспечения в Россию. Такое решение было принято из‑за нарушения цепочек поставок и проблем с оплатой из‑за санкций, которые были наложены на РФ после начала спецоперации на территории Украины.