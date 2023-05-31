Посмотрите эксклюзивный отрывок из «Переводчика» Гая Ричи

Кинокомпания «Вольга» предоставила «Афише Daily» эксклюзивный отрывок боевика Гая Ричи «Переводчик». Премьера ленты в российском прокате состоится 1 июня.
Главный герой фильма — сержант американской армии Джон Кинли, попавший в окружение врага в Афганистане. Ему удается выжить и вернуться благодаря местному переводчику по имени Ахмед.
Спустя время Кинли узнает, что афганец не получил право убежища. Тогда солдат возвращается в горячую точку, чтобы спасти нового друга и его семью.
Гай Ричи не только выступил в качестве режиссера, но и написал сценарий совместно с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом. Главные роли в «Переводчике» исполнили Джейк Джилленхол («Пленницы», «Зодиак», «Под покровом ночи») и Дар Салим («Мед в голове», «Мост»).
В фильме также снялись Джонни Ли Миллер («На игле»), Энтони Старр («Пацаны»), Александер Людвиг («Голодные игры»), Эмили Бичем («Круэлла»), Джейсон Вонг («Джентльмены») и другие.