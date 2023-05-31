Посмотрите эксклюзивный отрывок из «Переводчика» Гая Ричи

Гай Ричи не только выступил в качестве режиссера, но и написал сценарий совместно с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом. Главные роли в «Переводчике» исполнили Джейк Джилленхол («Пленницы», «Зодиак», «Под покровом ночи») и Дар Салим («Мед в голове», «Мост»).