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Посмотрите эксклюзивный отрывок из «Переводчика» Гая Ричи

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:22

Кинокомпания «Вольга» предоставила «Афише Daily» эксклюзивный отрывок боевика Гая Ричи «Переводчик». Премьера ленты в российском прокате состоится 1 июня.

Главный герой фильма — сержант американской армии Джон Кинли, попавший в окружение врага в Афганистане. Ему удается выжить и вернуться благодаря местному переводчику по имени Ахмед.

Спустя время Кинли узнает, что афганец не получил право убежища. Тогда солдат возвращается в горячую точку, чтобы спасти нового друга и его семью.

Гай Ричи не только выступил в качестве режиссера, но и написал сценарий совместно с Иваном Аткинсоном и Марном Дэвисом. Главные роли в «Переводчике» исполнили Джейк Джилленхол («Пленницы», «Зодиак», «Под покровом ночи») и Дар Салим («Мед в голове», «Мост»).

В фильме также снялись Джонни Ли Миллер («На игле»), Энтони Старр («Пацаны»), Александер Людвиг («Голодные игры»), Эмили Бичем («Круэлла»), Джейсон Вонг («Джентльмены») и другие.

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