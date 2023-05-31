Machine Gun Kelly выпустил клип на новый сингл «Pressure»

Трек знаменует возвращение Колсона Бейкера (настоящее имя музыканта) к рэп-звучанию, после того как он перешел к поп-панку на последних двух альбомах «Tickets to My Downfall» и «Mainstream Sellout». В тексте MGK читает о своем непростом пути к успеху. В том числе он вспоминает, что был на мели, когда выступал на разогреве у Wiz Khalifa.