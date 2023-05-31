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Machine Gun Kelly выпустил клип на новый сингл «Pressure»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:38

Американский рэпер Machine Gun Kelly выпустил сингл «Pressure» и показал клип на него.

Трек знаменует возвращение Колсона Бейкера (настоящее имя музыканта) к рэп-звучанию, после того как он перешел к поп-панку на последних двух альбомах «Tickets to My Downfall» и «Mainstream Sellout». В тексте MGK читает о своем непростом пути к успеху. В том числе он вспоминает, что был на мели, когда выступал на разогреве у Wiz Khalifa.

Режиссером клипа выступил Сэм Кэхилл, который уже работал с рэпером над «Bullets with Names» и «Daywalker!». В «Pressure» снялся комик и давний друг MGK Пит Дэвидсон.

Ранее Machine Gun Kelly выпустил ролик, в котором на инструментал «Renegade» Эминема задиссил Джека Харлоу. Поводом для конфликта стала песня «They Don’t Love It» из альбома «Jackman». В ней Харлоу назвал себя лучшим белым рэпером со времен Эминема.

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ЭминемПит Дэвидсон
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