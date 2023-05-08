Machine Gun Kelly задиссил Джека Харлоу в видео «Renegade Freestyle»

Поводом для конфликта стала песня «They Don’t Love It» из альбома «Jackman». В ней Харлоу назвал себя лучшим белым рэпером со времен Eminem: «[Я] самый крутой белый после того, кто читал про рвоту и свитер. И не надо комментов, поверь, я точно буду лучше любого из тех, о ком ты подумал». Строчка стала виральной в соцсетях, вокруг нее разгорелась заметная дискуссия.