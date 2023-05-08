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Machine Gun Kelly задиссил Джека Харлоу в видео «Renegade Freestyle»

Максим Саблин
Сегодня в 14:56

Machine Gun Kelly выпустил видео «Renegade Freestyle». В песне на инструментал «Renegade» Eminem рэпер диссит Джека Харлоу.

«Я понял, почему тебя зовут Джекмэн, ты же угнал [jacked] чужой свэг. Верни Дрейку его флоу, чел», — читает в видео MGK, отсылаясь к вышедшему в конце апреля альбому Харлоу «Jackman».

В треке MGK также называет себя «great white», одновременно намекая на свой рост и сравнивая себя с большой белой акулой: «Я большой белый, съем любую барракуду. Ты видишь, кто я? Дебил, я рад знакомству. Я рою тебе яму в земле, как футбольная бутса».

Поводом для конфликта стала песня «They Don’t Love It» из альбома «Jackman». В ней Харлоу назвал себя лучшим белым рэпером со времен Eminem: «[Я] самый крутой белый после того, кто читал про рвоту и свитер. И не надо комментов, поверь, я точно буду лучше любого из тех, о ком ты подумал». Строчка стала виральной в соцсетях, вокруг нее разгорелась заметная дискуссия.

Келсон Бейкер пишет седьмой студийный LP, ранее он обещал, что это будет рэп-альбом в стиле его работ до «Tickets To My Downfall» 2019 года. Даты релиза он не называл, но в последние две недели рэпер активизировался и выпустил ролики «Renegade Freestyle» и «Doja Freestyle».

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