В России выросло число пациентов с рассеянным склерозом

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России в последние годы растет число пациентов с рассеянным склерозом. Его слова передает ТАСС.
В 2022 году рассеянный склероз был выявлен у 6,8 тыс. россиян, что на 18% больше, чем в 2020-м. При этом за два года число пациентов, состоящих на диспансерном учете с этим заболеванием, увеличилось на 6,5%.
Мурашко выразил уверенность, что отсрочить инвалидность россиян с таким диагнозом помогает эффективная диагностика, квалифицированная помощь специалистов врачей-неврологов и осведомленность самих пациентов.
В конце марта в России зарегистрировали первый препарат для терапии рассеянного склероза. Компания-разработчик Biocad утверждает, что препарат может связывать антиген CD20 на поверхности белых клеток крови, играющих ключевую роль в повреждении нервной ткани при заболевании.
Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка проводников головного и спинного мозга.