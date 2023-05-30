Реклама
Новости

В России выросло число пациентов с рассеянным склерозом

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:07

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России в последние годы растет число пациентов с рассеянным склерозом. Его слова передает ТАСС.

В 2022 году рассеянный склероз был выявлен у 6,8 тыс. россиян, что на 18% больше, чем в 2020-м. При этом за два года число пациентов, состоящих на диспансерном учете с этим заболеванием, увеличилось на 6,5%.

Мурашко выразил уверенность, что отсрочить инвалидность россиян с таким диагнозом помогает эффективная диагностика, квалифицированная помощь специалистов врачей-неврологов и осведомленность самих пациентов.

В конце марта в России зарегистрировали первый препарат для терапии рассеянного склероза. Компания-разработчик Biocad утверждает, что препарат может связывать антиген CD20 на поверхности белых клеток крови, играющих ключевую роль в повреждении нервной ткани при заболевании.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка проводников головного и спинного мозга.

расскажите друзьям
люди
Михаил Мурашко
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»