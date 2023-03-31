В России зарегистрировали первый препарат для терапии рассеянного склероза

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат для терапии рассеянного склероза «Ивлизи» (МНН — «Дивозилимаб»). Он был разработан биотехнологической компанией Biocad, сообщает ТАСС.
Компания утверждает, что выпуск отечественного препарата может повысить эффективность терапии и качество жизни пациентов. По данным Biocad, «Дивозилимаб» может связывать антиген CD20 на поверхности белых клеток крови, играющих ключевую роль в повреждении нервной ткани при рассеянном склерозе.
Доклинические и клинические исследования I и II фаз «Дивозилимаба» были реализованны за счет собственных средств компании и господдержки. В 2019 и 2020 годах Biocad получила субсидии Минпромторга России в размере 16,3 млн рублей. Собственные инвестиции составили более 600 млн рублей.
Ранее Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов, которые разрешат для дистанционной продажи в рамках эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях. В него вошли 904 международных непатентованных наименования лекарств самых разных терапевтических групп.