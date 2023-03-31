В России зарегистрировали первый препарат для терапии рассеянного склероза

Доклинические и клинические исследования I и II фаз «Дивозилимаба» были реализованны за счет собственных средств компании и господдержки. В 2019 и 2020 годах Biocad получила субсидии Минпромторга России в размере 16,3 млн рублей. Собственные инвестиции составили более 600 млн рублей.