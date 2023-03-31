Реклама
Новости

В России зарегистрировали первый препарат для терапии рассеянного склероза

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:40

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат для терапии рассеянного склероза «Ивлизи» (МНН — «Дивозилимаб»). Он был разработан биотехнологической компанией Biocad, сообщает ТАСС.

Компания утверждает, что выпуск отечественного препарата может повысить эффективность терапии и качество жизни пациентов. По данным Biocad, «Дивозилимаб» может связывать антиген CD20 на поверхности белых клеток крови, играющих ключевую роль в повреждении нервной ткани при рассеянном склерозе.

Доклинические и клинические исследования I и II фаз «Дивозилимаба» были реализованны за счет собственных средств компании и господдержки. В 2019 и 2020 годах Biocad получила субсидии Минпромторга России в размере 16,3 млн рублей. Собственные инвестиции составили более 600 млн рублей.

Ранее Минздрав утвердил перечень рецептурных препаратов, которые разрешат для дистанционной продажи в рамках эксперимента в Москве, Московской и Белгородской областях. В него вошли 904 международных непатентованных наименования лекарств самых разных терапевтических групп.

расскажите друзьям
теги
Минпромторг
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»