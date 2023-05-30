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В сети вирусится мем «амэриканские бургеры дороже родины». Откуда он взялся?

Максим Саблин
Сегодня в 20:16

В тиктоке завирусился мем, где страшный аниматронный медведь из «Five Nights at Freddy’s» держит в руках бургер и говорит: «А мне амэриканские бургеры дороже родины». Там его используют, чтобы рассказать не только о своей любимой еде, но и об оценках в школе, персонажах и увлечениях.

Происхождение картинки непросто проследить. Изображение точно появилось в рунете не позже ноября прошлого года. И уже тогда у него возникали абсурдные вариации. В мае этого года мем появился вновь, но уже как часть переписки внука и недовольной бабушки.

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Настоящая популярность пришла к картинке, когда ее озвучил автор аккаунта @mish_shish_414_ в тиктоке 20 мая. Хотя его ролик удален с платформы, он записал еще несколько подборок с вариациями этого мема.

Аудио оказалось настолько же виральным, насколько раздражающим. С его помощью можно рассказать о своих оценках в школе или увлечениях.

Из тиктока мем ушел и в другие соцсети. Там его стали деконструировать и в конце концов оставили только «А мне X дороже Y».

Например, вот версия от лица той самой бабушки.

Или личная версия Люси Чеботиной.

В твиттере фразу особенно хорошо перекладывают на разные случаи жизни.

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А еще в твиттере неприятно удивились встрече Екатерины Мизулиной с Инстасамкой и Хофманнитой.

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Екатерина Мизулина
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