В сети вирусится мем «амэриканские бургеры дороже родины». Откуда он взялся?

В тиктоке завирусился мем, где страшный аниматронный медведь из «Five Nights at Freddy’s» держит в руках бургер и говорит: «А мне амэриканские бургеры дороже родины». Там его используют, чтобы рассказать не только о своей любимой еде, но и об оценках в школе, персонажах и увлечениях.