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Вышел трейлер сериала «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:35

HBO опубликовал дебютный трейлер сериала «Идол» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Премьера шоу состоится на стриминге 4 июня.

В центре сюжета — поп-певица Джоселин, она переживает нервный срыв, который становится причиной отмены ее последнего тура. После этого у артистки завязывается роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе Свенгали Тедросом, который также является лидером культа.

«Ты — воплощение американской мечты. От тряпок к богатству. От трейлеров до особняков. Ты — Джоселин, мать твою. Просто будь собой», — произносит в ролике Тедрос.

Главные роли в сериале исполнили Лили-Роуз Депп и The Weeknd. Музыкант также выступил автором идеи, поработал над сценарием и музыкой.

Еще в актерский состав «Идола» вошли Трой Сиван, Сюзанна Сон, Мозес Самни, Джейн Адамс, Дэн Леви, Давайн Джой Рэндолф, Хэнк Азария, Хари Неф и участница Blackpink Дженни.

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