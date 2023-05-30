Вышел трейлер сериала «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп

В центре сюжета — поп-певица Джоселин, она переживает нервный срыв, который становится причиной отмены ее последнего тура. После этого у артистки завязывается роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе Свенгали Тедросом, который также является лидером культа.