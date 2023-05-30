Вышел трейлер сериала «Идол» с The Weeknd и Лили-Роуз Депп

HBO опубликовал дебютный трейлер сериала «Идол» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Премьера шоу состоится на стриминге 4 июня.
В центре сюжета — поп-певица Джоселин, она переживает нервный срыв, который становится причиной отмены ее последнего тура. После этого у артистки завязывается роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе Свенгали Тедросом, который также является лидером культа.
«Ты — воплощение американской мечты. От тряпок к богатству. От трейлеров до особняков. Ты — Джоселин, мать твою. Просто будь собой», — произносит в ролике Тедрос.
Главные роли в сериале исполнили Лили-Роуз Депп и The Weeknd. Музыкант также выступил автором идеи, поработал над сценарием и музыкой.
Еще в актерский состав «Идола» вошли Трой Сиван, Сюзанна Сон, Мозес Самни, Джейн Адамс, Дэн Леви, Давайн Джой Рэндолф, Хэнк Азария, Хари Неф и участница Blackpink Дженни.