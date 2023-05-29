В Уганде приняли закон, по которому ЛГБТК-людям грозит пожизненное заключение и смертная казнь

Президент Уганды Йовери Мусевени подписал закон, предусматривающий пожизненное заключения и в некоторых случаях даже смертную казнь для представителей ЛГБТК-сообщества. Би-би-си назвал его одним из самых жестоких в истории.
Гомосексуальные отношения и раньше были запрещены в Уганде, но теперь за них грозит пожизненное заключение. Смертная казнь грозит за действия сексуального характера, совершенные без согласия, а также в отношении несовершеннолетних и людей с психическими расстройствами и физическими ограничениями, а также в случае наличия у обвиняемого положительного ВИЧ-статуса.
В марте парламент Уганды принял законопроект, который запрещает людям идентифицировать себя как представителей ЛГБТК-сообщества. Позже этот пункт убрали из документа — Мусевени отправил его обратно на пересмотр.
«В нашей стране будет наша мораль. Мы защитим наших детей, мы принимаем этот закон для себя, мы принимаем этот закон для детей наших детей. Эта страна будет стоять твердо, и как только он будет принят, я могу сказать вам, что мы собираемся усилить наши правоохранительные органы, чтобы гарантировать, что гомосексуалистам не будет места в Уганде», — заявлял в марте парламентарий Муса Экверу.