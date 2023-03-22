Парламент Уганды принял законопроект, запрещающий людям идентифицировать себя как ЛГБТК+

«В нашей стране будет наша мораль. Мы защитим наших детей, мы принимаем этот закон для себя, мы принимаем этот закон для детей наших детей. Эта страна будет стоять твердо, и как только он будет принят, я могу сказать вам, что мы собираемся усилить наши правоохранительные органы, чтобы гарантировать, что гомосексуалистам не будет места в Уганде», — заявил парламентарий Муса Экверу.