Парламент Уганды принял законопроект, запрещающий людям идентифицировать себя как ЛГБТК+

Парламент Уганды принял законопроект, который запрещает людям идентифицировать себя как представителей ЛГБТК-сообщества. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.
Однополые связи были криминализованы в стране и ранее, однако новый законопроект классифицирует как преступление сам факт определения себя в качестве ЛГБТК-персоны. Подобных законов не принимало прежде ни одно государство мира.
Если президент Уганды Йовери Мусевени подпишет законопроект, угандийцам будет предписано сообщать властям о знакомых, состоящих в гомосексуальных связях. Последним будет грозить наказание вплоть до смертной казни.
Высшая мера, согласно документу, предусмотрена за однополые отношения с отягчающими обстоятельствами. Ими угандийские власти считают связь с несовершеннолетними или наличие у правонарушителя ВИЧ.
По мнению авторов законопроекта, он должен защитить «церковную культуру, правовые, религиозные и традиционные семейные ценности угандийцев от действий, которые могут способствовать сексуальной распущенности».
«В нашей стране будет наша мораль. Мы защитим наших детей, мы принимаем этот закон для себя, мы принимаем этот закон для детей наших детей. Эта страна будет стоять твердо, и как только он будет принят, я могу сказать вам, что мы собираемся усилить наши правоохранительные органы, чтобы гарантировать, что гомосексуалистам не будет места в Уганде», — заявил парламентарий Муса Экверу.