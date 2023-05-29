Верховная рада перенесла День Победы на 8 мая

На Украине с 2015 года 9 мая официально отмечался День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения. В мае 2023 года президент Владимир Зеленский предложил праздновать победу на день раньше, так как «именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта» (акт вступил в силу в Германии 8 мая, в 23.01 по местному времени, в Москве в этот момент было уже 9 мая, 1.01).