Верховная рада перенесла День Победы на 8 мая

Верховная рада Украины приняла законопроект, который предполагает перенос Дня Победы на 8 мая. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Алексей Гончаренко*.
«В европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая, в день капитуляции нацистской Германии, чествованием памяти павших во Второй мировой войне. Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру», — написал он.
За законопроект проголосовали 317 депутатов, против выступил только 1, еще 35 человек воздержались. В соответствии с документом, 8 мая на территории Украины объявлено выходным днем. На следующий день, 9 мая, Украина будет праздновать День Европы
На Украине с 2015 года 9 мая официально отмечался День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения. В мае 2023 года президент Владимир Зеленский предложил праздновать победу на день раньше, так как «именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта» (акт вступил в силу в Германии 8 мая, в 23.01 по местному времени, в Москве в этот момент было уже 9 мая, 1.01).