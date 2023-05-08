Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы. Победа будет праздноваться на день раньше

«Много лет назад на нашем континенте зародилась традиция отмечать День Европы 9 мая — в ознаменование достигнутого мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И будет правильно отметить День Европы вместе со всей свободной Европой», — добавил украинский лидер.