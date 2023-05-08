Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы. Победа будет праздноваться на день раньше

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об установке 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
«Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над фашистами. Именно 8 мая мир чтит память всех тех, чьи жизни унесла та война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — пишет Зеленский.
На следующий день, 9 мая, Украина будет праздновать День Европы. Ежегодно в этот день, по словам Зеленского, страна будет отмечать «единство всех европейцев, уничтоживших нацизм и победивших рашизм».
«Много лет назад на нашем континенте зародилась традиция отмечать День Европы 9 мая — в ознаменование достигнутого мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И будет правильно отметить День Европы вместе со всей свободной Европой», — добавил украинский лидер.