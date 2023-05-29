Том Йорк снялся в клипе на трек «Medicine», записанный вместе с Кларком

Том Йорк поделился совместной работой с британским электронным музыкантом Кларком. Они записали фит «Medicine» и опубликовали клип на него.
«Medicine» появился на недавнем 10-м альбоме Кларка «Sus Dog», исполнительным продюсером которого выступил фронтмен группы Radiohead. «Medicine» — это песня об «идеальном дне на природе с женой, случайностях, боязни времени, людях как животных, зависимости, внутреннем судье и нарциссе в каждом», сказал Кларк.
В июле 2022 года Йорк выпустил новую версию песни «Bloom». Клип он посвятил защите животных, в том числе акул, от жестокого обращения.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям