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Том Йорк снялся в клипе на трек «Medicine», записанный вместе с Кларком

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:40

Том Йорк поделился совместной работой с британским электронным музыкантом Кларком. Они записали фит «Medicine» и опубликовали клип на него.

«Medicine» появился на недавнем 10-м альбоме Кларка «Sus Dog», исполнительным продюсером которого выступил фронтмен группы Radiohead. «Medicine» — это песня об «идеальном дне на природе с женой, случайностях, боязни времени, людях как животных, зависимости, внутреннем судье и нарциссе в каждом», сказал Кларк.

В июле 2022 года Йорк выпустил новую версию песни «Bloom». Клип он посвятил защите животных, в том числе акул, от жестокого обращения.

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