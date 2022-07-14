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Том Йорк записал новую версию «Bloom» Radiohead в поддержку Гринписа

Денис Ламехов
Сегодня в 17:41

Фронтмен британской группы Radiohead Том Йорк записал новую версию песни «Bloom» в поддержку экологической организации Гринпис.

Обновленная композиция стала саундтреком к ролику, вышедшему в рамках инициативы Гринписа Protect the Oceans (в переводе с английского — «Защитим океаны»).

В описании видео указано: «За последние 50 лет число акул на Земле снизилось на 70%. Акулы исчезают из‑за чрезмерного вылова, нацеленного на извлечение прибыли. Но океаны могут восстановиться, если мы защитим их».

Предупреждаем: видео содержит кадры жестокого обращения с животными.

Оригинальная версия «Bloom» с обилием электроники и хаотичной партией ударных вышла в восьмом альбоме Radiohead «The King of Limbs» — он увидел свет в 2011 году. В новом варианте об оригинале напоминает фоновый семпл с фортепианным перебором.

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