Том Йорк записал новую версию «Bloom» Radiohead в поддержку Гринписа

Фронтмен британской группы Radiohead Том Йорк записал новую версию песни «Bloom» в поддержку экологической организации Гринпис.

Обновленная композиция стала саундтреком к ролику, вышедшему в рамках инициативы Гринписа Protect the Oceans (в переводе с английского — «Защитим океаны»).

В описании видео указано: «За последние 50 лет число акул на Земле снизилось на 70%. Акулы исчезают из‑за чрезмерного вылова, нацеленного на извлечение прибыли. Но океаны могут восстановиться, если мы защитим их».