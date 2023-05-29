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На Бали туристам пригрозили депортацией за оплату услуг криптовалютой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:35

Губернатор острова Ваян Костер сообщил о депортации за оплату услуг криптовалютой, которая грозит туристам, передает индонезийский портал Antara. Речь идет об оплате в ресторанах, торговых центрах, салонах услуг и т. д.

Помимо пользования криптовалютой при оплате, депортация иностранцам грозит также за неподобающее поведение и нарушение визовых правил. «[Они] будут подвергнуты строгому наказанию», — сказал Костер.

Туристам грозит не только депортация, но и административный штраф и закрытие коммерческих помещений. Согласно законодательству, на Бали запрещено расплачиваться какими‑либо средствами, которые отличаются от индонезийских рупий.

В начале мая Костер объявил о введении системы квот для иностранцев. Он заявил, что в последнее время появилось множество туристов, «которые творят шалости, бесчинства, большинство из них из России».

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