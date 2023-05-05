На Бали введут квоты для туристов из‑за россиян, которые «творят шалости»

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим его, внедрив систему квот», — заявил губернатор Бали. Если этого не сделать, то, по мнению Костера, на Бали будут в основном небогатые туристы, которые «едят расфасованный рис, катаются на велосипедах и мотоциклах, они сломаются, и люди пойдут грабить банкоматы».