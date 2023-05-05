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На Бали введут квоты для туристов из‑за россиян, которые «творят шалости»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:11

Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что на индонезийском острове введут систему квот для иностранных туристов. Об этом сообщает портал Detik.

По словам Костера, в последнее время появилось множество туристов, «которые творят шалости, бесчинства, большинство из них из России». Он напомнил, что с острова по уголовным процессам депортирован 101 турист, из них 27 — россияне.

«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим его, внедрив систему квот», — заявил губернатор Бали. Если этого не сделать, то, по мнению Костера, на Бали будут в основном небогатые туристы, которые «едят расфасованный рис, катаются на велосипедах и мотоциклах, они сломаются, и люди пойдут грабить банкоматы».

Одна из возможных систем квот предполагает, чтобы иностранцы регистрировались за год до въезда на Бали и ждали свою очередь. «Если будет квота, то людям придется стоять в очереди. Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить», — пояснил чиновник.

По данным Ассоциации туроператоров России, за 11 месяцев 2022 года Индонезию посетили 52 217 туристов из России. Из них больше половины — 27 119 — приехали в октябре и ноябре. В марте россияне стали лидерами среди иностранцев — нарушителей ПДД на Бали.

Ранее Костер просил правительство Индонезии полностью прекратить выдачу виз гражданам России и Украины по упрощенной схеме по прибытии в страну. По его словам, к нему поступали жалобы на россиян и украинцев, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове.

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Ассоциация туроператоров России
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