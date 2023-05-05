На Бали введут квоты для туристов из‑за россиян, которые «творят шалости»

Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что на индонезийском острове введут систему квот для иностранных туристов. Об этом сообщает портал Detik.
По словам Костера, в последнее время появилось множество туристов, «которые творят шалости, бесчинства, большинство из них из России». Он напомнил, что с острова по уголовным процессам депортирован 101 турист, из них 27 — россияне.
«Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим его, внедрив систему квот», — заявил губернатор Бали. Если этого не сделать, то, по мнению Костера, на Бали будут в основном небогатые туристы, которые «едят расфасованный рис, катаются на велосипедах и мотоциклах, они сломаются, и люди пойдут грабить банкоматы».
Одна из возможных систем квот предполагает, чтобы иностранцы регистрировались за год до въезда на Бали и ждали свою очередь. «Если будет квота, то людям придется стоять в очереди. Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить», — пояснил чиновник.
По данным Ассоциации туроператоров России, за 11 месяцев 2022 года Индонезию посетили 52 217 туристов из России. Из них больше половины — 27 119 — приехали в октябре и ноябре. В марте россияне стали лидерами среди иностранцев — нарушителей ПДД на Бали.
Ранее Костер просил правительство Индонезии полностью прекратить выдачу виз гражданам России и Украины по упрощенной схеме по прибытии в страну. По его словам, к нему поступали жалобы на россиян и украинцев, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове.