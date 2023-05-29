Норвегия приостановила все дела об убежище для россиян, бегущих от призыва

Норвегия приостановила рассмотрение дел о предоставлении убежища, поданных россиянами, которые бежали, чтобы уклониться от военной службы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на иммиграционное агентство страны.
Статья NYT, где приводится эта информация, посвящена бывшему наемнику ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву, который дезертировал с поля боля на Украине и приехал в Норвегию. Там Медведев подал заявку на политическое убежище четыре месяца назад и так и не получил ответа.
В иммиграционном агентстве Норвегии сказали, что не могут комментировать отдельные заявки по соображениям конфиденциальности.
Страны ЕС пока не выработали единый подход в вопросах предоставления убежища россиянам, бежавшим от участия в спецоперации. Агентство Евросоюза по вопросам убежища заявляло, что государства-члены должны сами решать, кто заслуживает защиты.
В январе выдачу решений по запросам об убежище от россиян приостановила Финляндия. В миграционной службе страны пояснили, что им нужно обновить информацию о стране заявителей, ее политических и социальных реалиях, ситуации с правами человека и безопасностью.