Норвегия приостановила все дела об убежище для россиян, бегущих от призыва

Статья NYT, где приводится эта информация, посвящена бывшему наемнику ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву, который дезертировал с поля боля на Украине и приехал в Норвегию. Там Медведев подал заявку на политическое убежище четыре месяца назад и так и не получил ответа.