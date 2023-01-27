Финляндия приостановила выдачу решений по предоставлению убежища для россиян

«Говоря о любой стране и начале войны, будь то Россия, Афганистан или Ирак, важно иметь как можно больше актуальной информации о стране для обоснования решения. Необходимо выяснить, кого это коснется, что значит идти на фронт и каковы последствия отказа от службы в армии. Приведет ли это к наказанию, тюремному заключению или чему-то еще», — пояснила региональный менеджер отдела по вопросам убежища Юха Симиля.