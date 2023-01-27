Финляндия приостановила выдачу решений по предоставлению убежища для россиян

Миграционная служба Финляндии временно приостановила выдачу решений по запросам о предоставлении убежища для граждан России. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.
В ведомстве это решение объяснили необходимостью обновить информацию о стране заявителей, ее политических и социальных реалиях, ситуации с правами человека, безопасностью, здравоохранением и повседневной жизни.
«Говоря о любой стране и начале войны, будь то Россия, Афганистан или Ирак, важно иметь как можно больше актуальной информации о стране для обоснования решения. Необходимо выяснить, кого это коснется, что значит идти на фронт и каковы последствия отказа от службы в армии. Приведет ли это к наказанию, тюремному заключению или чему-то еще», — пояснила региональный менеджер отдела по вопросам убежища Юха Симиля.
Решение, по словам Симили, отложено, чтобы убедиться, что никто из обратившихся россиян не будет возвращен туда, где ему грозит смерть, пытки, преследования или унижающее достоинство человека обращение.
В миграционной службе отметили, что многие из заявителей подали заявки на предоставление убежища осенью 2022 года из‑за нежелания быть мобилизованными и отправиться на фронт. Однако в сентябре глава финского МИД Пекка Хаависто заявлял, что отказ от военной службы не станет достаточным основанием для получения убежища.