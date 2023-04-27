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Гай Ричи выпустил боевик про войну в Афганистане. Би-би-си рассказал, как Голливуд ее изображает

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:20

19 апреля состоялась мировая премьера нового экшен-триллера Гая Ричи «The Covenant» (можно перевести как «Завет»). В РФ фильм тоже выйдет, но 1 июня и под названием «Переводчик». В честь релиза авторка Би-би-си Кэрин Джеймс исследовала войну в Афганистане, во время которой происходят события ленты, и то, как Голливуд рефлексирует по поводу нее. «Афиша Daily» пересказывает ее текст.

В центре сюжета — американский военный Джон Кинли (Джейк Джилленхол) и местный переводчик Ахмед (Дар Салим). Ахмед спасает Джона из засады и помогает добраться до безопасной зоны, но ему самому выбраться не удается. Тогда военный решает отправиться на его спасение.

20-летняя война в Афганистане со временем пропадает из новостных сводок и переходит на кинотеатральные экраны, замечает Джеймс. Такой же процесс, но с войной во Вьетнаме, занял несколько лет — «Охотник на оленей» вышел в 1978-м, спустя четыре года после завершения, «Апокалипсис сегодня» — в 1979-м. Авторка полагает, что экранное осмысление войны в Афганистане, которая официально завершилась в 2021-м, может занять гораздо больше времени по двум причинам: Голливуд сегодня более осторожен, чем когда‑либо, а мнения насчет этой войны в США расходятся в две разные стороны — в зависимости от партии.

Джеймс отмечает, что «Переводчик» вышел как раз перед публикацией отчета о выводе американских войск и хаосе, который творился в Кабуле во время входа талибов* в город. Это не первая и не последняя голливудская экранизация войны и отношений между солдатами США и их афганскими проводниками: 25 мая состоится премьера боевика «Беглец» (в оригинале — «Кандагар») с Джерардом Батлеров в роли агента ЦРУ.

Однако это не первые попытки показать на экране если не саму войну в Афганистане, то людей, столкнувшихся с ней. Ситком «Соединенные Штаты Ала», стартовавший в 2021 году и закрытый в 2022-м, рассказывал историю дружбы между ветераном морской пехоты Райли, изо всех сил пытающимся приспособиться к гражданской жизни в Огайо, и афганским переводчиком Алом, начавшим новую жизнь в США. Комедийная драма «Репортерша» 2016 года, в которой снялись Марго Робби и Мартин Фримен, обошлась с реальностью грубее — например, афганца там играет американский актер Кристофер Эбботт.

«Переводчик» выигрывает у той же «Репортерши» не только в реализме, но и в достоверности. В заключительных титрах боевика говорится, что тысячи афганцев скрываются от талибов из‑за сотрудничества с США, еще 300 были убиты, и это подтвердила заместитель главы миссии в Кабуле в 2017–2018 годах Энни Пфорцхаймер.

По словам Пфорцхаймер, истории дружбы, как у Джона и Ахмеда в «Переводчике», она знает не понаслышке. «Солдаты, которые служили, и дипломаты, которые тесно сотрудничали в течение 20 лет с афганскими переводчиками, полицией, военными и официальными лицами, испытывают к ним глубокое чувство верности», — сказала она.

© Кадр из фильма «Переводчик»

По сюжету «Переводчика» Ахмеду и его семье обещали американские визы, но бумажная волокита затормозила процесс и поставила жизнь переводчика под угрозу — талибы придут за ним раньше, чем он сумеет покинуть страну. В ярости герой Джилленхола кричит на армейского офицера: «Договор заключался в том, что мы предложили его семье убежище. Затем мы завязали петлю на его шее и выбили табуретку из‑под него». Проблема с выдачей афганским проводникам иммиграционных виз в США действительно существует.

В шорт-лист последнего «Оскара» попала документальная картина «Ретроград», рассказывающая об американском спецназе в Афганистане. Режиссер Мэтью Хайнеман снимал ее незадолго до вывода войск США и показал, как работали вместе американские солдаты и их афганские коллеги. «Мы ценим вас, ребята», — мрачно сказал афганцам американский офицер, недовольный столь внезапным решением властей уйти из страны.

© Кадр из фильма «Переводчик»

В «Переводчике» полно перестрелок и взрывов, заставляющих чувствовать себя в опасном эпицентре событий, и сам фильм построен на сюжете о героическом выборе — в общем, очередное коммерческое приключение, заключает Джеймс. Она подчеркивает «явную аполитичность» всех фильмов о войнах, в том числе в Ираке и Афганистане. Режиссеры не стремятся задавать «глубокие вопросы о самих войнах» в попытке избежать разногласия и вместо этого восхваляют героизм. В пример она приводит «Морпехов» 2005 года: солдат, одного из которых тоже сыграл Джилленхол, прямым текстом просят забыть о политике во время войны в Персидском заливе.

Критик и автор книги о войнах в кино Дэвид Томсон считает, что «антивоенных фильмов не существует». «Какими бы ни были намерения создателей фильма, медиа делает акт войны, стрельбы, убийства притягательными», — уверен он.

Другая проблема фильмов наподобие «Переводчика» — это западная точка зрения, считает Джеймс. Между тем фильмы из Афганистана существуют, но их часто упускают из виду. Например, представленный на Венецианском кинофестивале фильм Сахры Карими «Хава, Марьям, Аиша», история о трех беременных афганских женщинах из разных слоев общества. Режиссерка покинула Кабул с приходом талибов, обосновалась в Нью-Йорке и теперь готовит ленту о своем бегстве.

Карими в разговоре с изданием упрекнула «известных режиссеров с голливудскими бюджетами» в том, что Афганистан интересует их «из‑за гор и экзотики, а не аутентичности». «Это очень западный взгляд на то, что происходит в Афганистане, когда [режиссеры хотят снять фильм, как] кто‑то собирается спасти переводчика или что‑то в этом роде. Афганцы и их истории могут поделиться с миром многими вещами, не вдаваясь в роль жертвы, которую нужно спасти», — заявила она.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

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