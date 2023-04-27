Гай Ричи выпустил боевик про войну в Афганистане. Би-би-си рассказал, как Голливуд ее изображает

20-летняя война в Афганистане со временем пропадает из новостных сводок и переходит на кинотеатральные экраны, замечает Джеймс. Такой же процесс, но с войной во Вьетнаме, занял несколько лет — «Охотник на оленей» вышел в 1978-м, спустя четыре года после завершения, «Апокалипсис сегодня» — в 1979-м. Авторка полагает, что экранное осмысление войны в Афганистане, которая официально завершилась в 2021-м, может занять гораздо больше времени по двум причинам: Голливуд сегодня более осторожен, чем когда‑либо, а мнения насчет этой войны в США расходятся в две разные стороны — в зависимости от партии.