Во Франкфурте прошел митинг против основателя Pink Floyd из‑за нацистской символики на его костюмах

Перед концертом основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса во Франкфурте-на-Майне сотни людей вышли на протест с требованием отменить выступление после обвинений артиста в использовании свастики на костюмах. Об этом пишет немецкое издание Hessenschau.
Полиция в Германии проверяет Роджера Уотерса на разжигание ненависти из‑за его сценического образа. На нескольких концертах он появился в черном кожаном пальто, а на руке у него была повязка с бело-красным кругом и скрещенными молотками внутри него. Правоохранители сочли, что форма Уотерса напоминает нацистскую, а символ на повязке — свастику.
Впервые этот образ появился в рок-опере The Wall («Стена») 1982 года. В одной из ее сцен главный герой Пинк погружается в галлюцинацию, вызванную наркотиками, и воображает себя диктатором, выступающим на неонацистском митинге.
Сам Уотерс отвергает обвинения в восхвалении нацизма, заявляя, что его выступление, напротив, выражает антифашистский протест. Нападки против него он считает политически мотивированными, нацеленными на то, чтобы он замолчал.
В акции приняли участие 400 человек, включая представителей религиозных общин и гражданских сообществ. Они выступили против антисемитизма и разжигания ненависти к евреям.
Бургомистр города Майк Йозеф на митинге заявил: «Мы не хотим, чтобы здесь был такой человек», имея в виду Уотерса. Он добавил, что нет никаких причин ненавидеть, оскорблять или нападать на человека из‑за его религии или национальности.
Мероприятие с участием Уотерса должно было состояться в фестивальном концертном зале города. «Невыносимо, что голос ненависти к евреям снова поднимается в этом зале», — сказал Йозеф.
Как отмечает Hessenschau, в 1938 году во Франкфурт-на-Майн были доставлены более 3000 евреев, после чего их перевезли в тюрьмы и концентрационные лагеря.