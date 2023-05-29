Во Франкфурте прошел митинг против основателя Pink Floyd из‑за нацистской символики на его костюмах

Полиция в Германии проверяет Роджера Уотерса на разжигание ненависти из‑за его сценического образа. На нескольких концертах он появился в черном кожаном пальто, а на руке у него была повязка с бело-красным кругом и скрещенными молотками внутри него. Правоохранители сочли, что форма Уотерса напоминает нацистскую, а символ на повязке — свастику.