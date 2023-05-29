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Во Франкфурте прошел митинг против основателя Pink Floyd из‑за нацистской символики на его костюмах

Виктория Шанина
Сегодня в 12:14

Перед концертом основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса во Франкфурте-на-Майне сотни людей вышли на протест с требованием отменить выступление после обвинений артиста в использовании свастики на костюмах. Об этом пишет немецкое издание Hessenschau.

Полиция в Германии проверяет Роджера Уотерса на разжигание ненависти из‑за его сценического образа. На нескольких концертах он появился в черном кожаном пальто, а на руке у него была повязка с бело-красным кругом и скрещенными молотками внутри него. Правоохранители сочли, что форма Уотерса напоминает нацистскую, а символ на повязке — свастику.

Впервые этот образ появился в рок-опере The Wall («Стена») 1982 года. В одной из ее сцен главный герой Пинк погружается в галлюцинацию, вызванную наркотиками, и воображает себя диктатором, выступающим на неонацистском митинге.

Сам Уотерс отвергает обвинения в восхвалении нацизма, заявляя, что его выступление, напротив, выражает антифашистский протест. Нападки против него он считает политически мотивированными, нацеленными на то, чтобы он замолчал.

В акции приняли участие 400 человек, включая представителей религиозных общин и гражданских сообществ. Они выступили против антисемитизма и разжигания ненависти к евреям.

Бургомистр города Майк Йозеф на митинге заявил: «Мы не хотим, чтобы здесь был такой человек», имея в виду Уотерса. Он добавил, что нет никаких причин ненавидеть, оскорблять или нападать на человека из‑за его религии или национальности.

Мероприятие с участием Уотерса должно было состояться в фестивальном концертном зале города. «Невыносимо, что голос ненависти к евреям снова поднимается в этом зале», — сказал Йозеф.

Как отмечает Hessenschau, в 1938 году во Франкфурт-на-Майн были доставлены более 3000 евреев, после чего их перевезли в тюрьмы и концентрационные лагеря.

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