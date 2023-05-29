Фраза сенатора Грэма про траты на смерть русских была монтажом. МВД из‑за нее объявил Грэма в розыск

В ней Грэм говорит Зеленскому, что сопротивление украинцев напоминает ему время, когда американцы сражались до последнего человека, «мы стремились быть свободным или умереть». На это президент Украины ответил: «Теперь вы свободны. И мы будем». Тогда сенатор сказал: «А русские умирают». Затем Зеленский добавил: «Да, но они пришли на нашу территорию. И мы не воюем за их территории».