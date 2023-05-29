Фраза сенатора Грэма про траты на смерть русских была монтажом. МВД из‑за нее объявил Грэма в розыск

В полной версии разговора американского сенатора Линдси Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве нет фразы о том, что смерть русских — «лучшее, на что мы тратили деньги». Она была смонтирована. Полную версию беседы агентству Reuters предоставил офис украинского президента.
В ней Грэм говорит Зеленскому, что сопротивление украинцев напоминает ему время, когда американцы сражались до последнего человека, «мы стремились быть свободным или умереть». На это президент Украины ответил: «Теперь вы свободны. И мы будем». Тогда сенатор сказал: «А русские умирают». Затем Зеленский добавил: «Да, но они пришли на нашу территорию. И мы не воюем за их территории».
Слова Грэма «Это лучшее, на что мы тратили деньги» в данной части разговора не звучали. Сенатор сказал их, описывая военную помощь в 38 млрд долларов, которые США предоставили Украине с начала конфликта в феврале 2022 года.
Тем временем МВД России объявило Грэма в розыск из‑за фразы, которую, как выяснилось, он не произносил. Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить на сенатора уголовное дело «по факту высказываний про убийства русских».
Смонтированная версия фразы Грэма, где слова про «лучшие траты денег» идут после слов об «убийстве русских», была распространена накануне пресс-службой президента Украины. У российских официальных лиц она вызвала возмущение, а федеральные СМИ писали о фразе как о несомненном факте, хотя между двумя ее частями была монтажная склейка.
Дмитрий Медведев назвал Грэма «старым дураком», Мария Захарова заявила, что США спонсировали нацистскую Германию, а теперь «миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима». Дмитрий Песков сказал: «Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».