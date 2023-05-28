Сенатор США сказал, что «россияне умирают» на Украине. Бастрыкин поручил завести уголовное дело

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против американского сенатора Линдси Грэма, говорится в телеграм-канале Следственного комитета. Главу ведомства возмутили слова политика о том, что «русские умирают» на Украине и это «лучшая инвестиция США всех времен».
Как говорится в сообщении ведомства, «американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России». Следственный комитет обещает, что следователи дадут факту «надлежащую правовую оценку», но не называет уголовную статью.
Ролик, о котором идет речь, был выложен пресс-службой президента Украины Зеленского 26 мая. Это запись встречи политика с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом. Как говорится в посте, Зеленский «подробно проинформировал сенатора о ситуации на передовой», а также поблагодарил за поддержку и военную помощь США.
Между ними происходит следующий диалог:
Зеленский: Free or die (Свободные или мертвые).
Грэм: Free or die (Свободные или мертвые).
Зеленский: Now we are free. And we will be (Сейчас мы свободны. И мы будем свободными).
Грэм: Yes. And Russians are dying. It’s the best money we ever spent (Да. И россияне умирают. Это наша лучшая инвестиция всех времен).
При этом между двумя фразами Грэма есть монтажная склейка, и неясно, произносил ли он их подряд. Также сложно однозначно сказать, сказал ли Грэм «dying». По другой версии, в видео он говорит «Russians are done», «Russians are down» или «Russians are gone» («Россиянам конец», «Россияне в минусе» или «Россияне ушли»).
Слова Грэма вызвали бурную реакцию российских политиков. Их прокомментировал секретарь Совбеза Дмитрий Медведев: «Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов. Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков».
В ответ Грэму представительница МИД РФ Мария Захарова написала, что американцы также финансировали нацистскую Германию: «Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела к Второй мировой войне и холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра».
«Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», — сказал, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.