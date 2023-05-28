Сенатор США сказал, что «россияне умирают» на Украине. Бастрыкин поручил завести уголовное дело

Слова Грэма вызвали бурную реакцию российских политиков. Их прокомментировал секретарь Совбеза Дмитрий Медведев: «Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов. Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков».