Эрдоган не смог победить в первом туре президентских выборов в Турции

Действующий глава Турции Эрдоган находится на посту с 2014 года. До этого он занимал пост премьер-министра страны с 2003 года, когда основанная им Партия справедливости и развития впервые победила на парламентских выборах. В случае поражения на президентских выборах лидер «Республиканского альянса» обещал уйти из политики. По его мнению, «тот, кто не уважает результаты голосования, не уважает нацию».