Эрдоган не смог победить в первом туре президентских выборов в Турции

В Турции пройдет второй тур президентских выборов, сообщает государственное агентство «Анадолу» после подсчета 99,4% голосов. На воскресном голосовании никто из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов после подсчета всех бюллетеней.
За действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,35% избирателей. Его главный конкурент, представитель коалиции оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу, набрал 45%. 28 мая жителям страны предстоит выбрать одного из этих двух кандидатов во втором туре. Два других кандидата в сумме получили меньше 6% голосов.
Одновременно с президентскими проходили и парламентские выборы. В них победу одержал поддерживающий Эрдогана «Республиканский альянс», у него будет 49% мест в законодательном органе страны. «Народный альянс» Кылычдароглу займет еще 35% кресел.
Действующий глава Турции Эрдоган находится на посту с 2014 года. До этого он занимал пост премьер-министра страны с 2003 года, когда основанная им Партия справедливости и развития впервые победила на парламентских выборах. В случае поражения на президентских выборах лидер «Республиканского альянса» обещал уйти из политики. По его мнению, «тот, кто не уважает результаты голосования, не уважает нацию».