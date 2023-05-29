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Пить воду и реже доставать смартфон: тиктокерка поделилась основами концертного этикета

Анна Красюк
Сегодня в 18:57

Тиктокерка @supmallory за прошлый год посетила более 30 концертов, и она уверена, что хорошо разбирается в «концертном этикете»: так называют некий негласный свод правил, соблюдение которых поможет хорошо провести время на выступлении любимых артистов. Видео, в котором девушка хвасталась своими знаниями в этой сфере, набрало более 138 тыс. просмотров, и она решила записать отдельный подробный ролик.

«До меня дошло, что не все люди понимают, как вести себя на концертах, и есть некоторые вещи, которые следует знать заранее. Особенно тем, кто собирается на свое первое шоу». — говорит блогерка в начале тиктока. В первую очередь авторка ролика советует не забывать пить воду и перекусывать — она не раз видела, как люди падали в обморок прямо во время продолжающегося выступления. Также она призывает не мусорить ни на концертной площадке, ни стоя в очереди.

Тем, кто еще не посещал крупные шоу, @supmallory объясняет: время, указанное на билете, обычно означает время открытия дверей, а сам артист выходит на сцену гораздо позже. На разогреве перед ним часто выступают менее популярные музыканты — тиктокерка посоветовала не игнорировать их, а всячески поддерживать. В конце ролика девушка попросила зрителей не расталкивать других посетителей концерта, желая подойти поближе, а также как можно меньше снимать происходящее на видео. «Обещаю — у вас останутся еще более классные воспоминания, если вы уберете телефон», — говорит она.

В тиктоке часто выясняют, существует ли вообще концертный этикет, и какие правила в него должны входить. Одно из самых громких обсуждений было связано с роликом, который опубликовала поклонница Тейлор Свифт, — на нем девушка во весь голос выкрикивала слова песен, не обращая внимания на окружающих. Тогда многие комментаторы пришли к выводу, что такое поведение недопустимо.

Подробности по теме
Существует ли концертный этикет? Выясняют поклонники Тейлор Свифт
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