Пить воду и реже доставать смартфон: тиктокерка поделилась основами концертного этикета

«До меня дошло, что не все люди понимают, как вести себя на концертах, и есть некоторые вещи, которые следует знать заранее. Особенно тем, кто собирается на свое первое шоу». — говорит блогерка в начале тиктока. В первую очередь авторка ролика советует не забывать пить воду и перекусывать — она не раз видела, как люди падали в обморок прямо во время продолжающегося выступления. Также она призывает не мусорить ни на концертной площадке, ни стоя в очереди.