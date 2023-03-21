Существует ли концертный этикет? Выясняют поклонники Тейлор Свифт

Тиктокерка Софи Брэдли опубликовала ролик с одного из концертов Тейлор Свифт, на котором слышно, как она кричит слова песни настолько громко, что заглушает саму певицу на сцене. «В последний раз когда я была на выступлении Тейлор, женщина рядом с нами спросила, можем ли мы успокоиться, потому что мы пугаем ее 7-летнего ребенка…» — гласит подпись на видео. 17 марта у исполнительницы начался тур в поддержку ее десятого студийного альбома «Midnights». И судя по словам «Увидимся завтра @taylorswift, мне жаль тех, кто окажется рядом со мной», которые Брэдли оставила под тиктоком, она планирует посетить один из этих концертов.