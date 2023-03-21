Существует ли концертный этикет? Выясняют поклонники Тейлор Свифт

Тиктокерка Софи Брэдли опубликовала ролик с одного из концертов Тейлор Свифт, на котором слышно, как она кричит слова песни настолько громко, что заглушает саму певицу на сцене. «В последний раз когда я была на выступлении Тейлор, женщина рядом с нами спросила, можем ли мы успокоиться, потому что мы пугаем ее 7-летнего ребенка…» — гласит подпись на видео. 17 марта у исполнительницы начался тур в поддержку ее десятого студийного альбома «Midnights». И судя по словам «Увидимся завтра @taylorswift, мне жаль тех, кто окажется рядом со мной», которые Брэдли оставила под тиктоком, она планирует посетить один из этих концертов.
Ролик вызвал дискуссию, существует ли концертный этикет и как следует себя вести на подобных мероприятиях. Одни пользователи встали на защиту Брэдли и ее чрезмерно громкой радости: «Вы соблюдаете надлежащий концертный этикет — вы должны кричать и подпевать!» — пишут под роликом. Некоторые фанаты Свифт убеждены, что именно так надо поддерживать кумира: «Если ты не ведешь себя так на концерте Тейлор, она не хочет, чтобы ты вообще приходил».
Но многие считают, что такое поведение недопустимо, потому что мешает другим фанатам услышать голос любимого артиста: «Не стоит забывать, что все остальные присутствующие тоже заплатили деньги за свой билет и заслуживают того, чтобы насладиться вечером». По мнению комментаторов, авторка ролика ошибочно посчитала, что ее «уровень удовольствия и комфорта важнее удобства всех остальных».