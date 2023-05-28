В Белгороде и приграничных муниципалитетах области учебный год завершили досрочно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о досрочном окончании учебного года в школах приграничных территорий. Накануне он объявил о переносе места проведения ЕГЭ по русскому языку для выпускников школ Шебекинского округа.
«Принято дополнительное решение, что во всех приграничных муниципальных образованиях, у нас их семь, плюс Белгород, Яковлевский, Новооскольский городские округа, завершим учебный год», — написал Гладков. При этом экзамены все же состоятся, отметил он.
В октябре 2022 года в Белгородской области школьники вышли на осенние каникулы раньше, чем обычно. Предполагалось, что это произошло также из‑за участившихся обстрелов.
27 мая Гладков сообщил, что город Шебекино на границе с Украиной обстреливался пять раз. Один человек погиб, еще трое ранены, добавил он.