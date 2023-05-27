Тейлор Свифт и Ice Spice встретились в клипе «Karma»

«Сотрудничество с Ice Spice в работе над „Karma“ случилось само собой. Она связалась с нами через свою команду, просто сказала: „Эй, Ice была большой поклонницей Тейлор с самого детства, я бы с удовольствием с ней поработала, если это возможно“», — рассказала певица в комментарии для Spotify.