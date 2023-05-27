Реклама
Новости

Тейлор Свифт и Ice Spice встретились в клипе «Karma»

Максим Саблин
Сегодня в 10:04

Тейлор Свифт и Ice Spice выпустили видео «Karma».

Видео наполнено потрясающими визуальными эффектами: Свифт танцует внутри песочных часов, которые поворачиваются в сторону и превращаются в идеальные кошачьи глаза певицы. При этом она сама лежит на кошке, свернувшейся в форме луны.

Ice Spice тоже достается большая роль: ее фирменные рыжие локоны превращаются в пушистое облако, артистка читает из золотой раковины, а Айс и Тейлор набрасывают лассо на различные небесные тела. В одной из сцен Свифт даже превращается в покрытый деревьями горный хребет.

«Я большой поклонник этой великолепной исполнительницы, и после знакомства с ней я могу подтвердить: она — та, за кем стоит следить», — твитнула Свифт после релиза новой песни.

«Сотрудничество с Ice Spice в работе над „Karma“ случилось само собой. Она связалась с нами через свою команду, просто сказала: „Эй, Ice была большой поклонницей Тейлор с самого детства, я бы с удовольствием с ней поработала, если это возможно“», — рассказала певица в комментарии для Spotify.

«Я слушала ее без остановки, готовилась к туру и постоянно слушала Ice Spice. Поэтому я сразу же взяла ее номер и сказала: „Эй, не хочешь ли ты исполнить свою версию ‚Karma‘? Как ты относишься к этому?“ И она с головой окунулась в работу», — закончила Свифт.

Сама песня появилась на стримингах вчера вместе с релизом новой версии альбома «Midnights», где также появился обновленный трек «Snow on the Beach» с большим партом Ланы Дель Рей.

Подробности по теме
Cream Soda, Дуа Липа, Foo Fighters: что слушать в пятницу
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»