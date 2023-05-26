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В России возобновят прием заявлений на загранпаспорта нового образца

Семён Гудошников
Сегодня в 17:58

МВД возобновит с 1 июня прием заявлений на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем информации. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Заявление можно подать в территориальный орган МВД России, через МФЦ либо направить в электронной форме через портал «Госуслуги».

Прием заявок на загранпаспорта нового образца сроком действия 10 лет приостановили в начале февраля 2023 года. В Госзнаке объяснили приостановку увеличившейся потребностью в микросхемах, которые встраиваются в бланк документа.

Там отметили, что производитель этих микросхем АО «Микрон» перенастраивает оборудование и оптимизирует технологические процессы, чтобы «в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы».

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теги
МВД РоссииНИИМЭ и Микрон
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