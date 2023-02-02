В России приостановили выпуск загранпаспортов нового образца

На «Госуслугах» временно приостановлен прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца сроком действия 10 лет. Об этом говорится на государственном портале.
Тем, кто подал заявление на документ через «Госуслуги», нужно дождаться ответа от ведомства и следовать инструкции. Если заявление подано не через портал, а, например, через МФЦ, следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления.
В Госзнаке объяснили приостановку выпуска загранпаспортов нового образца увеличившейся потребностью в микросхемах, которые встраиваются в бланк документа. Там пообещали восстановить «ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов» в течение месяца.
«В настоящее время производитель этих микросхем АО „Микрон“ осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы», — сказано в телеграм-канале организации.
В Минпромторге отметили, что производство чипов для электронных загранпаспортов не приостанавливалось.