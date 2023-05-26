Суд отклонит иск о детской порнографии в экранизации «Ромео и Джульетты» 1968 года

В своем иске Хасси говорит, что во время съемки сцены Уайтинг забрался под одеяло, залез на актрису сверху, после чего они вели себя так, как будто у них был половой акт. Уайтинг сделал аналогичное заявление. В ответ адвокаты Paramount назвали это «абсолютно ложными и лжесвидетельствами». Они заявили, что в фильме «изображена совершенно другая сцена и последовательность событий».