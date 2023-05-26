Суд отклонит иск о детской порнографии в экранизации «Ромео и Джульетты» 1968 года

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса Элисон Маккензи заявила, что собирается отклонить иск о сексуальной эксплуатации в экранизации «Ромео и Джульетты» 1968 года. Об этом сообщает Variety.
Paramount просила отклонить иск в соответствии с калифорнийским законом о защите от недобросовестных действий, который призван отсеивать легкомысленные иски, подавляющие свободу слова. Судья решила, что «Ромео и Джульетта» попадают под защиту Первой поправки и иск не подлежит рассмотрению из‑за истечения срока давности и самой сцены, которую не сочли нарушающей закон.
«Истцы не привели никаких доказательств, что данный фильм может быть признан достаточно сексуально наводящим, чтобы считать его окончательно незаконным», — заявила судья.
В январе Актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, исполнившие главные роли в ленте итальянского кинорежиссера Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» (1968), обвинили производителя фильма (студию Paramount) в сексуальной эксплуатации, мошенничестве, халатном отношении, недобросовестной деловой практике, умышленном причинении морального ущерба, присвоении имени и изображения.
На момент съемок Хасси было 15 лет, Уайтингу — 16. Согласно судебным документам, Дзеффирелли (ныне покойный — он скончался в 2019-м) показал им расположение камер и заверил, что в картине не будут показаны обнаженные тела, а в сцене в спальне они будут одеты в белье телесного цвета.
Однако, как утверждают актеры, в последние дни съемок режиссер якобы умолял их сняться нагими с гримом для тела, мотивируя это тем, что иначе «лента провалится». В иске утверждается, что в итоге сцены с частичным или полным обнажением были сняты без ведома Уайтинга и Хасси.
В своем иске Хасси говорит, что во время съемки сцены Уайтинг забрался под одеяло, залез на актрису сверху, после чего они вели себя так, как будто у них был половой акт. Уайтинг сделал аналогичное заявление. В ответ адвокаты Paramount назвали это «абсолютно ложными и лжесвидетельствами». Они заявили, что в фильме «изображена совершенно другая сцена и последовательность событий».