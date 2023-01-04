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Сыгравшие Ромео и Джульетту в ленте Дзеффирелли актеры обвинили Paramount в сексуальной эксплуатации

Денис Ламехов
Сегодня в 12:20

Актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, исполнившие главные роли в ленте итальянского кинорежиссера Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» (1968), подали в суд на производителя фильма — студию Paramount, пишет Variety.

Актеры обвинили компанию в сексуальной эксплуатации, мошенничестве, халатном отношении, недобросовестной деловой практике, умышленном причинении морального ущерба, присвоении имени и изображения.

На момент съемок Хасси было 15 лет, Уайтингу — 16. Согласно судебным документам, Дзеффирелли (ныне покойный — он скончался в 2019-м) показал им расположение камер и заверил, что в картине не будут показаны обнаженные тела, а в сцене в спальне они будут одеты в белье телесного цвета.

Однако, как утверждают актеры, в последние дни съемок режиссер якобы умолял их сняться нагими с гримом для тела, мотивируя это тем, что иначе «лента провалится». В иске утверждается, что в итоге сцены с частичным или полным обнажением были сняты без ведома Уайтинга и Хасси.

Они заявили, что впоследствии перенесли тяжелые эмоциональные переживания и потеряли возможность трудоустроиться. В качестве возмещения ущерба актеры потребовали $500 млн.

Несмотря на успех ленты, получившей два «Оскара» (за лучшую операторскую работу и за дизайн костюмов) и три «Золотых глобуса» (за лучшие дебюты в мужской и женской роли, а также как «Лучший фильм на английском языке»), дальнейшая актерская карьера Хасси и Уайтинга была скромной.

Ряд предыдущих заявлений Хасси противоречит иску. В 2018 году она отозвалась о сцене в спальне как о «не такой уж большой проблеме». К моменту съемки команда фильма, по ее словам, «стала большой семьей». «Леонард совершенно не стеснялся! В один момент я даже забыла, что на мне не было одежды», — заявила актриса в беседе с Fox News.

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Леонард УайтингФранко ДзеффиреллиОливия Хасси
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