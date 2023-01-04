Сыгравшие Ромео и Джульетту в ленте Дзеффирелли актеры обвинили Paramount в сексуальной эксплуатации

Ряд предыдущих заявлений Хасси противоречит иску. В 2018 году она отозвалась о сцене в спальне как о «не такой уж большой проблеме». К моменту съемки команда фильма, по ее словам, «стала большой семьей». «Леонард совершенно не стеснялся! В один момент я даже забыла, что на мне не было одежды», — заявила актриса в беседе с Fox News.