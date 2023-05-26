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Новая часть «Миссии невыполнима» станет самым длинным фильмом франшизы

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:50

Шпионский боевик «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» станет самым длинным фильмом франшизы. Об этом сообщает Hypebeast.

Первая часть «Смертельной расплаты» будет длиться 2 часа и 36 минут без титров. До этого самым длинным фильмом франшизы считалась картина 2018 года «Миссия невыполнима: Последствия» — 2 часа 27 минут.

Премьера боевика «Миссия невыполнима-8» запланирована на 2024 год. Сотрудничество актера Тома Круза и режиссера Кристофера МакКуорри после премьеры «Миссия невыполнима-8» не закончится — они намерены выпустить еще две картины.

Действие фильма развернется после событий предыдущей части, «Последствия». Помимо Круза, к своим ролям вернулись Винг Рэймс, Генри Черни, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Анджела Бассетт и Фредерик Шмидт. К работе над лентой также присоединились Хейли Этвелл, Пом Клементьефф, Шей Уигем, Эсай Моралес, Роб Делани, Чарльз Парнелл, Индира Варма, Марк Гэтисс и Кэри Элвес.

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Том КрузСаймон ПеггРебекка ФергюсонВанесса КирбиАнджела БассеттФредерик ШмидтИндира ВармаМарк Гэтисс
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