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Прыжок с обрыва на мотоцикле и эпичные взрывы в трейлере новой части «Миссия невыполнима»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:33

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шпионского боевика «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1». Того самого фильма, ради которого Том Круз исполнил мечту и съехал со скалы на мотоцикле (с парашютом, конечно).

Ролик намекает, что в очередной части франшизы мы увидим все любимые атрибуты Круза — опасные трюки, драки и эпичные взрывы. А еще в фильме будет много красивых кадров, в том числе из пустыни, на фоне собора Святого Петра в Ватикане, узких улочек Рима, а также живописных лесных и горных пейзажей.

Действие фильма развернется после событий предыдущей части, «Миссия невыполнима: Последствия». Помимо Круза, вернувшегося к роли спецагента Итана Ханта, в картине снялись Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Винг Реймс, Шей Уигем, Генри Черни и другие. Режиссером выступил Кристофер МакКуорри.

Съемки картины завершились еще в сентябре 2021 года. Бюджет проекта превысил 290 млн долларов — из‑за постоянных переносов съемок на фоне пандемии коронавируса и трюков Тома Круза — для них требовалось много оборудования и людей.

Премьера первой части «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» запланирована на 12 июля. Вторая часть должна выйти в 2024 году.

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Том КрузИтан ХантСаймон ПеггКристофер Маккуорри
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