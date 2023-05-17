Прыжок с обрыва на мотоцикле и эпичные взрывы в трейлере новой части «Миссия невыполнима»

Ролик намекает, что в очередной части франшизы мы увидим все любимые атрибуты Круза — опасные трюки, драки и эпичные взрывы. А еще в фильме будет много красивых кадров, в том числе из пустыни, на фоне собора Святого Петра в Ватикане, узких улочек Рима, а также живописных лесных и горных пейзажей.