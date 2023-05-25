В сети появился новый трейлер «Барби». В нем Марго Робби думает о смерти и оказывается под арестом

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый трейлер фильма «Барби» Греты Гервиг. Он приоткрывает тайну, каким будет сюжет картины о культовой куклы производства компании Mattel.
В ролике Барби в исполнении Марго Робби сталкивается с неожиданными проблемами. Ее идеальная жизнь в Барби-Лэнде начинает рушиться, когда она теряет способность летать и обнаруживает у себя плоские стопы.
В поисках ответов на вопрос, что же с ней происходит, Барби решает отправиться в реальный мир. За ней следует Кен — его сыграл Райан Гослинг. Однако в реальном мире куклам не все рады.
Судя по трейлеру, Барби и Кен столкнутся не только со сложностями жизни в мире людей, но и с недоброжелателями, которые захотят вернуть кукол «обратно в коробки».
В ходе приключений герои будут попадать в нелепые и трогательные ситуации, заводить новых друзей, спасаться от преследования. А еще они попадут под арест за уличную драку.
Помимо Робби и Гослинга, в картине появятся Уилл Феррелл, Кейт МакКиннон, Майкл Сера, Америка Феррера, а также Исса Рей, Риа Перлман, Хари Неф, Александра Шипп, Эмма Маки, Шэрон Руни, Джон Сина, Хелен Миррен, Коннор Суинделлс, Кингсли Бен-Адир, Лю Сыму, Ариана Гринблатт, Скотт Эванс, Джейми Деметриу, Дуа Липа, Шути Гатва, Никола Кохлан, Эмералд Феннелл и Ана Крус Кайне.
Фильм снят по сценарию Гервиг и Ноя Баумбаха. Над «Барби» работали оператор Родриго Прието, художница-постановщица Сара Гринвуд, дизайнер костюмов Жаклин Дюрран («Маленькие женщины», «Анна Каренина»), композитор Александр Деспла («Форма воды»).
Также в команде фильма — супервизор спецэффектов Глен Пратт, музыкальный супервизор Джордж Дракулиас и продюсеры Дэвид Хейман, Том Акерли, Робби Бреннер, Майкл Шарп, Джози МакНамара, Инон Крейз, Джулия Пистор, Ричард Диксон. Продюсером «Барби» также выступает Марго Робби.