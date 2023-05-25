События второго сезона развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник». Главным героем вновь станет Валерка Лагунов — отличник, староста класса и вампир, который продолжает ходить в школу, но каждый день борется с жаждой крови. В класс приходит загадочная новенькая, а в городе появляется могущественный вампир — тайна Валерки и даже его жизнь оказываются под угрозой.