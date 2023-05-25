На ютуб-канале «Кинопоиска» появился трейлер второго сезона сериала «Пищеблок» по мотивам романа Алексея Иванова. Новые серии выйдут в онлайн-кинотеатре этим летом, точные даты пока не называются.
События второго сезона развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник». Главным героем вновь станет Валерка Лагунов — отличник, староста класса и вампир, который продолжает ходить в школу, но каждый день борется с жаждой крови. В класс приходит загадочная новенькая, а в городе появляется могущественный вампир — тайна Валерки и даже его жизнь оказываются под угрозой.
Сценарий ко второму сезону написал Сергей Калужанов («Мажор», «Детективный синдром»), режиссером выступил Эдуард Бордуков («На острие», «В раю мест нет»). Все исполнители главных ролей — Петр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина — вернутся на экран.
Сергей Калужанов отметил, что новые серии — абсолютно оригинальное произведение. По его словам, Алексей Иванов видел концепцию и одобрил ее.
«В продолжении нет единства места действия, как в первом сезоне, где все происходило в пионерлагере. Второй сезон чуть более разнообразен по географии, в нем больше экшн-элементов — погони, схватки с вампирами, наравне с детективной линией в традициях первого сезона», — отметил сценарист.
Первый сезон «Пищеблока» вышел на «Кинопоиске» в мае 2021 года. Согласно исследованию YouScan, проект вошел в тройку самых обсуждаемых отечественных сериалов той весны.