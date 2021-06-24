Самыми обсуждаемыми российскими сериалами стали «Вампиры средней полосы», «Угрюм-река» и «Пищеблок»

Этой весной пользователи из России больше всего обсуждали три отечественных сериала — «Вампиров средней полосы», «Угрюм-реку» и «Пищеблок». Для двух сериалов самой популярной площадкой обсуждений стал фейсбук и только для «Пищеблока» — ютьюб. Данными с «Афишей Daily» поделилась платформа аналитики социальных медиа YouScan.

В выборку попали 20 проектов, которые вышли не раньше 1 марта и имели рейтинг не менее 6 баллов на «Кинопоиске». Далее эксперты проанализировали порядка 60 тысяч WOM-упоминаний (когда пользователи описывают опыт взаимодействия). Общее количество лайков, комментариев и репостов составило более 300 тысяч.

Лидером стал сериал Start «Вампиры средней полосы» — он собрал чуть больше 75 тыс. лайков, комментариев и репостов. Больше всего зрителям понравилась актерская игра Юрия Стоянова, атмосфера и юмор с национальным колоритом.

У «Угрюм-реки» от Первого канала просматривается полярность в отношении к событиям сериала, игре актеров и адаптации классической версии советской картины. Зрители высоко оценили пейзажи и актерскую работу Юлии Пересильд, сравнивая с игрой актрисы Людмилы Чурсиной.

«Пищеблок», вышедший позже всех, запомнился зрителям в первую очередь атмосферой и визуальным рядом. Пользователи делились ностальгией по детству и летнему лагерю (действие сериала разворачивается в 1980-м году в пионерском лагере «Буревестник»), а также хвалили работу молодых актеров Даниила Вершинина и Петра Натарова.

YouScan проанализировал полмиллиона открытых источников, включая соцсети и блоги. Период исследования — с 1 марта по 15 июня 2021 года.