Петербургские «Кресты» выставят на продажу. Власти обещают, что они вернутся в городскую жизнь

Участок и здания бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге передадут госкомпании «Дом.РФ» для продажи. Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол правительственной комиссии.
Госкомпании достанется 3,9 гектар из 4,2, на которых расположен комплекс «Крестов». Оставшиеся 0,3 гектара, где в том числе есть несколько общежитий для надзирателей, фасады которых выходят на набережную, «Дом.РФ» не получит.
В госкомпании заявили, что территория обзаведется новыми востребованными функциями и вернется в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры. Для этого планируются консультации с властями Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами.
После продажи недвижимости «Дом.РФ» должен будет перечислить 80% полученных денег «Научно-производственному объединению уголовно-исполнительной системы», которое находится в ведении ФСИН.
В 2013 году власти Петербурга планировали разместить в «Крестах» офисы, арт-отели, дизайнерские шоурумы, магазины и рестораны. Проект хотели реализовать по схеме государственно-частного партнерства, но он не получил развития. В прошлом голу передать «Кресты» РПЦ предлагал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.