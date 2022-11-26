Петербургские «Кресты» выставят на продажу. Власти обещают, что они вернутся в городскую жизнь

Госкомпании достанется 3,9 гектар из 4,2, на которых расположен комплекс «Крестов». Оставшиеся 0,3 гектара, где в том числе есть несколько общежитий для надзирателей, фасады которых выходят на набережную, «Дом.РФ» не получит.