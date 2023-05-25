Босиком по красной дорожке: как звезды борются с негласным правилом Каннского кинофестиваля

Дженнифер Лоуренс стала продюсеркой документального фильма «Хлеб и розы» — именно в этой роли она появилась на Каннском кинофестивале 21 мая. Для прохода по красной дорожке актриса выбрала пышное красное платье на тонких бретелях, которое дополнило колье с бриллиантами. Когда Лоуренс прошла по лестнице, гости обратили внимание, что под платье она надела простые черные шлепанцы.
Можно подумать, что одна из крупнейших голивудских звезд пошла на этот шаг исключительно ради собственного комфорта. Но, скорее всего, этот поступок был намеренным жестом, направленным против стандартов Каннского кинофестиваля, одно из негласных правил которого состоит в том, что женщины должны надевать обувь на высоких каблуках. Дресс-код настолько строгий, что, например, в 2019 году шеф-редакторку издания Variety Клаудию Эллер пытались не пустить на показ, потому что на ней была обувь на плоской подошве. Четырьмя годами ранее по той же причине в кинозал на премьеру профеминистского фильма «Кэрол» не смогли попасть сразу несколько гостий, в том числе и те, что испытывали проблемы со здоровьем.
В этом году в рамках конкурсной программы состоялся показ картины «Май, декабрь», одну из главных ролей в которой сыграла Натали Портман. Говоря о фильме на пресс-конференции, актриса сообщила, что он «в значительной степени посвящен разным ролям, которые мы играем в разных условиях для разных людей и для самих себя». Далее Портман плавно перешла к теме женственности и тому, как ее эксплуатируют. «Даже [на Каннском кинофестивале] от нас, женщин, ожидают иного поведения по сравнению с мужчинами. Как мы должны выглядеть, как мы должны себя вести», — произнесла она. И пока одни поддержали мнение актрисы в соцсетях, другие напомнили, что для мужчин во Дворце фестивалей тоже действует дресс-код.
Актриса Джулия Робертс идет босиком по прибытии на премьеру фильма «Финансовый монстр» во время 69-го Каннского кинофестиваля во Дворце фестивалей 12 мая 2016 года в Каннах, Франция.
Кристен Стюарт снимает туфли на показе фильма «Черный клановец» во время 71-го Каннского кинофестиваля во Дворце фестивалей 14 мая 2018 года в Каннах, Франция
Дженнифер Лоуренс далеко не первая, кто намерено нарушил строгое правило Каннского кинофестиваля. В 2016 году Джулия Робертс сняла на красной дорожке туфли на каблуке, чтобы подняться по лестнице босиком. Спустя всего два года аналогичный поступок совершила Кристен Стюарт. В этом году Кейт Бланшетт пришла босиком на главную светскую вечеринку Канн. Там она вручила награду ирано-французской актрисе Зар Амир-Эбрахими за игру в фильме «Убийца „Священный паук“» со словами «Это чтобы нанести удар всем, кто стоит на пути прав женщин!».