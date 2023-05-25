Босиком по красной дорожке: как звезды борются с негласным правилом Каннского кинофестиваля

В этом году в рамках конкурсной программы состоялся показ картины «Май, декабрь», одну из главных ролей в которой сыграла Натали Портман. Говоря о фильме на пресс-конференции, актриса сообщила, что он «в значительной степени посвящен разным ролям, которые мы играем в разных условиях для разных людей и для самих себя». Далее Портман плавно перешла к теме женственности и тому, как ее эксплуатируют. «Даже [на Каннском кинофестивале] от нас, женщин, ожидают иного поведения по сравнению с мужчинами. Как мы должны выглядеть, как мы должны себя вести», — произнесла она. И пока одни поддержали мнение актрисы в соцсетях, другие напомнили, что для мужчин во Дворце фестивалей тоже действует дресс-код.