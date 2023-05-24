Шойгу назвал атаку диверсантов в Белгородской области терактом

«Остатки националистов были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации. Уничтожены более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков мы продолжим отвечать оперативно и предельно жестко», — закончил Шойгу.