Шойгу назвал атаку диверсантов в Белгородской области терактом

Шойгу назвал террористическим актом проникновение украинской ДРГ в Белгородскую область, сообщает Daily Storm. По его информации, были убиты 70 нападавших, а ведомство намерено отвечать на такие атаки «оперативно и предельно жестко».
«Несколько слов об очередном террористическом акте киевского режима против мирного населения», — начал речь министр обороны на коллегии ведомства в среду.
«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», — продолжил он.
«Остатки националистов были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации. Уничтожены более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков мы продолжим отвечать оперативно и предельно жестко», — закончил Шойгу.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В регионе ввели режим контртеррористической операции.