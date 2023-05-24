Реклама
Новости

Шойгу назвал атаку диверсантов в Белгородской области терактом

Максим Саблин
Сегодня в 14:53

Шойгу назвал террористическим актом проникновение украинской ДРГ в Белгородскую область, сообщает Daily Storm. По его информации, были убиты 70 нападавших, а ведомство намерено отвечать на такие атаки «оперативно и предельно жестко».

«Несколько слов об очередном террористическом акте киевского режима против мирного населения», — начал речь министр обороны на коллегии ведомства в среду.

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены», — продолжил он.

«Остатки националистов были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации. Уничтожены более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков мы продолжим отвечать оперативно и предельно жестко», — закончил Шойгу.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. В регионе ввели режим контртеррористической операции.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»