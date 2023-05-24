Netflix позволит добавить в аккаунт друзей, но за отдельную плату

В прошлом стриминговый сервис позволял делиться паролем с любыми пользователями. В 2023 году корпорация ужесточила политику профилей — теперь смотреть кино и сериалы с одного аккаунта можно лишь членам одного домохозяйства, и, чтобы это подтвердить, всем его участникам нужно хотя бы раз в месяц открыть приложение в домашней Wi-Fi-сети.