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Netflix позволит добавить в аккаунт друзей, но за отдельную плату

Максим Саблин
Сегодня в 14:15

Netflix позволит включить друзей в ваш аккаунт, но за отдельную плату, рассказала компания в своем блоге. В США такая услуга будет стоить 8 долларов в месяц.

Услуга будет доступна пользователям подписки Netflix Standard и выше. Таким клиентам позволят пригласить одного партнера в свою учетную запись, и за него придется заплатить. Например, в США такой тариф стоит 15 с половиной долларов в месяц плюс 8 долларов за друга каждые 30 дней.

Юзерам с Netflix Premium разрешат позвать двух друзей. То есть, подписка за 20 долларов может подорожать до 36 долларов в месяц.

Пользователей самых дешевых тарифов, Basic и Standard with Ads, эти нововведения не коснутся. Новые правила начнут действовать в 103 странах мира, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Австралию и Мексику.

В прошлом стриминговый сервис позволял делиться паролем с любыми пользователями. В 2023 году корпорация ужесточила политику профилей — теперь смотреть кино и сериалы с одного аккаунта можно лишь членам одного домохозяйства, и, чтобы это подтвердить, всем его участникам нужно хотя бы раз в месяц открыть приложение в домашней Wi-Fi-сети.

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