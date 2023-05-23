People: Джефф Безос обручен с журналисткой Лорен Санчес

Сейчас Безос и Санчес отдыхают на юге Франции. Пару заметили на Каннском кинофестивале, вдвоем они посетили премьеру «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе.
Фотографы также заметили бриллиантовое кольцо на безымянном пальце журналистки в воскресенье, когда она и Безос проводили время вместе на его яхте под названием Koru стоимостью 500 млн долларов. На этой же яхте находится деревянная скульптура, сделанная по образу Санчес. Прикрепленная к носу судна статуя носит ожерелье с символом кору, что на языке маори означает «петля», или «спираль». Он основан на спиральной форме распустившегося серебряного папоротника — символа, который является особенным для пары.
Как рассказывал Безос в соцсетях, кору символизирует новые начинания и новый этап жизни, позитивные перемены, личностный рост и надежду на будущее.
Новоиспеченная пара обнародовала свои отношения в январе 2019 года, после того как Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Скотт. От этого брака у него четверо детей. Суд отдал Скотт четверть акций Amazon Безоса, после чего она стала богатейшей женщиной в мире с состоянием порядка 60 млрд долларов.
Санчес известна как бывшая ведущая шоу «Good Day L.A.» и обладательница премии «Эмми». В 2019-м она также разводилась со своим мужем, агентом звезд Патриком Уайтселлом. У Санчес есть двое детей от него, а также сын от прошлого брака с футболистом Тони Гонсалесом.
Безос ушел с поста генерального директора Amazon в феврале 2021 года, сейчас предприниматель сосредоточил свои усилия на охране природы и компании в сфере исследования космоса Blue Origin. Санчес также стала сопредседателем благотворительной организации Bezos Earth Fund, противостоящей глобальному потеплению.
По оценке Forbes, Безос является третьим самым богатым человеком на Земле с состоянием в 137,8 млрд долларов.