People: Джефф Безос обручен с журналисткой Лорен Санчес

Фотографы также заметили бриллиантовое кольцо на безымянном пальце журналистки в воскресенье, когда она и Безос проводили время вместе на его яхте под названием Koru стоимостью 500 млн долларов. На этой же яхте находится деревянная скульптура, сделанная по образу Санчес. Прикрепленная к носу судна статуя носит ожерелье с символом кору, что на языке маори означает «петля», или «спираль». Он основан на спиральной форме распустившегося серебряного папоротника — символа, который является особенным для пары.