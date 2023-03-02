ТАСС: в брянском селе «украинские диверсанты» взяли местных жителей в заложники

В магазине в селе Любечане в Брянской области неизвестные взяли в заложники несколько человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник ТАСС в силовых структурах заявляет, что заложников держит «группа украинских диверсантов».
«Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками», — сказал источник агентства, добавив, что речь идет о нескольких десятках вооруженных боевиков.
Сообщается о шести заложниках. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.
Губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале пишет, что в Любечане был обстрелян автомобиль. В результате погиб один местный житель и ранен десятилетний ребенок — он доставлен в больницу.
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