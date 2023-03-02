Реклама
Новости

ТАСС: в брянском селе «украинские диверсанты» взяли местных жителей в заложники

Виктория Шанина
Сегодня в 12:42

В магазине в селе Любечане в Брянской области неизвестные взяли в заложники несколько человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник ТАСС в силовых структурах заявляет, что заложников держит «группа украинских диверсантов».

«Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками», — сказал источник агентства, добавив, что речь идет о нескольких десятках вооруженных боевиков.

Сообщается о шести заложниках. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

Губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале пишет, что в Любечане был обстрелян автомобиль. В результате погиб один местный житель и ранен десятилетний ребенок — он доставлен в больницу.

Также Богомаз сообщает об обстреле сел Ломаковка и Сушаны. В последнем загорелся жилой дом.

Что касается данных о заложниках, пресс-служба губернатора заявила, что информации об этом нет.

расскажите друзьям
теги
Росгвардия
люди
Александр Богомаз
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»