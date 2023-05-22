SpaceX запустила к МКС корабль с новой группой космических туристов

Космическое агентство Илона Маска SpaceX отправило к Международной космической станции (МКС) ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Запуск состоялся в рамках коммерческой программы Axiom, сообщается на официальном сайте компании.
На борту — четыре человека. Командиром корабля стала бывший астронавт НАСА и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон. Она провела в космосе в общей сложности уже 665 дней — это больше, чем любой другой американец и любая другая женщина в мире были там.
Также на МКС отправились Али аль-Карни и Райяна Барнауи, ставшие первыми саудовскими астронавтами, которые отправились на МКС. А Барнауи, более того, стала первой саудовской женщиной, побывавшей в космосе.
Платное место на борту Crew Dragon занял предприниматель Джон Шоффнер. Вся команда проведет на МКС восемь дней, где будет работать вместе с постоянным экипажем станции.
Запуск Falcon 9 вместе с кораблем Crew Dragon был осуществлен со стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка с МКС, предположительно, произойдет в 16.24 по московскому времени.
Это уже второй полностью коммерческий полет в рамках программы Axiom, а первая миссия Axiom-1 состоялась в апреле 2022 года. За билеты на рейс Земля — МКС на корабле Crew Dragon тогда заплатили вице-президент Axiom Space Майкл Эладио Лопес-Алегрия, а также бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пати и Эйтан Стиббе, они пробыли на станции семь дней.