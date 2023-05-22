SpaceX запустила к МКС корабль с новой группой космических туристов

Это уже второй полностью коммерческий полет в рамках программы Axiom, а первая миссия Axiom-1 состоялась в апреле 2022 года. За билеты на рейс Земля — МКС на корабле Crew Dragon тогда заплатили вице-президент Axiom Space Майкл Эладио Лопес-Алегрия, а также бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пати и Эйтан Стиббе, они пробыли на станции семь дней.