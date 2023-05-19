«Категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры»: российское отделение Гринписа закрывается

Российское отделение Гринписа на своем официальном сайте объявило о закрытии после того, как организацию признали нежелательной в России. Таким образом подразделение выразило «категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры».
В сообщении отмечается, что это вынужденная мера, поскольку признание нежелательной организацией делает незаконной продолжение любой деятельности Гринписа в России.
«Если вдуматься в это решение, то получается, что защищать природу в России нежелательно. А что же желательно? Организовать вредное для природы и здоровья людей производство, устраивать разливы нефти, сливать токсичные отходы в чистые водоемы, заставлять людей дышать ядовитыми выбросами, сжигать уголь, производить горы одноразового пластикового мусора, вырубать заповедные леса для строительства дорог и туристических объектов, не тушить пожары и игнорировать климатический кризис?» — пишет российское отделение Гринписа.
Российские представители организации связывают решение Генпрокуратуры с тем, что они «своей работой пытались не дать осуществить разрушительные для природы планы и во многих случаях делали это успешно».
«Каждый раз, когда мы выступали против таких планов, нам приходилось преодолевать жесткое сопротивление тех, кто хотел превратить природу в источник дохода, кто не хотел думать о будущем нашей страны, а нас обвинял в действиях не в интересах России», — говорится в сообщении.
Генпрокуратура объявила о признании Гринписа нежелательной организацией днем 19 мая. Согласно официальной причине такого решения, организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.
По мнению ведомства, природоохранная деятельность Гринписа «сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».