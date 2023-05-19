«Категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры»: российское отделение Гринписа закрывается

«Каждый раз, когда мы выступали против таких планов, нам приходилось преодолевать жесткое сопротивление тех, кто хотел превратить природу в источник дохода, кто не хотел думать о будущем нашей страны, а нас обвинял в действиях не в интересах России», — говорится в сообщении.