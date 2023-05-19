МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что страна не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств. «С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — написала она в своем телеграм-канале.