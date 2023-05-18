РАН: за последние пять лет Россия потеряла 50 тыс. научных сотрудников

Вице-президент РАН Валентин Пармон сообщил о 50 тыс. научных сотрудников, покинувших РФ за последние пять лет. Его слова передает «Интерфакс».
«Основная проблема в России сложилась следующая: в течение последних пяти лет только Россия — никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, — а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустило тех, кто может это делать», — заявил Пармон.
Чтобы дойти до уровня технологически развитых стран и привлечь способных людей в науку, необходимо кратное увеличение финансирования исследований, считает ученый. С этой просьбой он обратился к Минфину и Госдуме.
«Естественно, стоит вопрос о дискриминации зарплаты ученых в регионах и мегаполисах, потому что 200% по отношению к средней зарплате это несерьезно, наука — она везде наука», — прокомментировал Пармон размеры зарплат научных сотрудников.
28 мая Института экономической политики имени Егора Гайдара поделился результатом опроса 1000 российских предприятий. 35% заявили о недостатке рабочих.