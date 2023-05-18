РАН: за последние пять лет Россия потеряла 50 тыс. научных сотрудников

«Основная проблема в России сложилась следующая: в течение последних пяти лет только Россия — никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, — а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустило тех, кто может это делать», — заявил Пармон.